Vụ 'đường cong mềm mại', lách giữa 2 tòa chung cư: Diễn biến bất ngờ

Đó là việc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an quận Hai Bà Trưng, tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chung cư 25 Lạc Trung - gồm 2 khối nhà N2 cao 16 tầng và N3 cao 19 tầng.

"Đề nghị ban quản trị tòa nhà đề xuất với cơ quan chức năng về quy hoạch đô thị phải đảm bảo khoảng cách theo Quyết định số 975/2022 của UBND TP Hà Nội", biên bản kiểm tra của công an nêu rõ.

Trực tiếp tham gia buổi kiểm tra của cơ quan công an, - Trưởng Ban Quản trị chung cư 25 Lạc Trung khẳng định, những vấn đề liên quan đến chỉ giới đường đỏ, quy hoạch thiết kế bất cập, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông,… đã được nêu trong văn bản kiến nghị mới đây gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội,…

Ông Đăng cùng nhiều người dân sinh sống ở chung cư 25 Lạc Trung đã mất nhiều công sức thu thập đầy đủ thông tin, bản vẽ thiết kế, quy hoạch xây dựng,… trước khi gửi văn bản kiến nghị này.

Theo ông Đăng, chỉ giới đường đỏ của dự án "đường cong mềm mại" đi qua chung cư 25 Lạc Trung đã được cắm mốc không đúng quy hoạch được duyệt trước đó.