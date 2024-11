Vụ diễn viên, MC bị bắt: Lần theo dấu vết 73 tỷ đồng, bắt khẩn cấp chính trị gia

Chính trị gia Samart Janechaijittawanich bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến vụ án lừa đảo của The Icon Group. Chiều 25/11, ông Witthawat Sukhanthorn - Giám đốc Trung tâm Điều tra, Theo dõi và Tình báo cùng Đơn vị 3 và các sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát Khu vực 5 đã bắt giữ ông Samart Janechaijittawanich (cựu phó phát ngôn viên của Đảng Palang Pracharath) tại một ngôi chùa ở quận Rim Kok, tỉnh Chiang Rai, theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự và đưa về Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) trong đêm để xử lý.

Ông Samart bị cảnh sát bắt giữ tại Chiang Mai. Ảnh: Khaosod Theo kết quả điều tra, có bằng chứng cho thấy tài khoản ngân hàng của bà Wilawan (mẹ ông Samart) nhận tiền từ nhiều nguồn với tổng giá trị trên 100 triệu baht (73 tỷ đồng). Trong đó có 2,5 triệu baht (1,8 tỷ đồng) được chuyển từ ông Warathaphon Waratyaworrakul - CEO, người sáng lập The Icon Group (sếp Paul) và khoảng 500.000 baht (366 triệu đồng) từ ông Nanyapaphon (sếp Peter). Các điều tra viên xác định ông Samart là người sử dụng tài khoản này và có 33 giao dịch chuyển tiền sang tài khoản cá nhân của mình. Cùng với các bằng chứng khác, cảnh sát tin rằng nghi phạm biết số tiền này đến từ các hoạt động kinh doanh đa cấp phi pháp. Hành vi này được coi là chuyển nhượng hoặc nhận tài sản từ nguồn bất hợp pháp, do đó ông Samart bị buộc tội “rửa tiền và âm mưu rửa tiền” theo Đạo luật Chống rửa tiền. Trong quá trình điều tra, ông Samart và bà Wilawan phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu được cung cấp lời khai bằng văn bản trong vòng 15 ngày. 2 nghi phạm nộp đơn xin tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng DSI từ chối sau khi kiểm tra và nhận thấy nghi phạm đã hợp tác với người khác giả mạo tài liệu, can thiệp bằng chứng để cản trở điều tra. DSI dự kiến sẽ đề nghị Tòa án Hình sự ra lệnh tạm giam hai nghi phạm chiều ngày 26/11. Cục trưởng DSI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra nhanh chóng, liên tục và công bằng, coi đây là ưu tiên hàng đầu nhằm tăng cường niềm tin của xã hội vào công tác điều tra và duy trì quản lý tổ chức theo nguyên tắc quản trị tốt. Theo Vietnamnet