Vụ diễn viên, MC bị bắt: Cựu cố vấn Bộ trưởng Nội vụ bị bắt giữ

Tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ một nhà hoạt động truyền thông xã hội, đồng thời là cựu cố vấn Bộ trưởng Nội vụ vì có những tuyên bố sai sự thật liên quan đến The Icon Group vụ 3 diễn viên, MC bị bắt. Ngày 22/11, Tòa án Hình sự đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Ekkapop Luangprasert - một nhà hoạt động truyền thông xã hội và cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật về giao dịch tiền điện tử liên quan đến The Icon Group, công ty đang bị cáo buộc lừa đảo đa cấp. Ông Ekkapop, chủ trang Facebook Sai Mai Tong Rod (Survive) đang gặp khó khăn sau khi đưa nhân chứng đến cảnh sát để trình bày về một giao dịch được cho là đã diễn ra trước khi sếp Paul (CEO The Icon Group) bị bắt. Ông cũng đăng tải chi tiết về nghi vấn chuyển tiền điện tử và nhận hối lộ trên trang mạng xã hội của mình.

Ông Ekkapop (giữa) đến trình diện cảnh sát. Ảnh: Wassayos Ngamkham Ông Ekkapop tuyên bố có bằng chứng cho thấy hơn 8 tỷ baht (5.899 tỷ đồng) đã được chuyển để mua Ethereum (đơn vị tiền ảo) chỉ 1 giờ trước khi sếp Paul bị bắt. Ông muốn Cục Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) điều tra liệu giao dịch này có liên quan đến sếp Paul hay không. Cảnh sát sau đó bác bỏ những tuyên bố này vì sai sự thật nhưng ông Ekkapop khẳng định mình có thiện chí muốn giúp đỡ các nạn nhân. Chiều 22/11, Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ đã yêu cầu Tòa án Hình sự phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Ekkapop vì vi phạm Luật Tội phạm Máy tính. Chia sẻ với phóng viên, ông Ekkapop nói rằng mình không biết về lệnh bắt giữ nhưng sẽ hợp tác với cảnh sát trong mọi trường hợp. Ông cho biết những gì mình làm là vì công chúng và không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào của The Icon Group. Ông Ekkapop không lo lắng về lệnh bắt giữ, tin tưởng cơ quan cảnh sát. Ông đã chuẩn bị tiền bảo lãnh để nộp nếu bị bắt. Theo VietNamNet