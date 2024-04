Vụ đâm dao ở trung tâm thương mại Australia, 6 người chết, nhiều người nguy kịch

(CAO) Ngày 21-8, Công an phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, mới đây, một nam thanh niên trên địa bàn sau khi mâu thuẫn với vợ đã lấy dao tự đâm vào ngực để tự tử, may mắn được cứu sống.