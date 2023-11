Vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Đề nghị truy tố 2 bị can với 4 tội danh

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án cướp tiệm vàng Đức Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh, đề nghị truy tố 2 bị can.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Đức Nam. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Cụ thể, các bị can Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi), cùng trú tại huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cùng bị đề nghị truy tố về các hành vi giết người; cướp tài sản.

Ngoài ra, bị can Đạt còn bị đề nghị truy tố về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Doanh bị đề nghị truy tố về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.