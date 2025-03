Vụ cuốc xe 71.000 đồng chuyển nhầm 71 triệu: Tài xế Grab đã trả lại tiền

Chiều 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị V.T.L. (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, tài xế xe ôm công nghệ GrabBike đã trả lại tiền cho chị sau khi chị chuyển nhầm 71.000 đồng thành 71 triệu cho cuốc xe chiều 15/3.

Theo chị L., hai bên hẹn nhau lúc 13h30 tại Công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu. Trước sự chứng kiến của công an địa phương, tài xế tên Q. đã trả lại số tiền chị L. đã chuyển nhầm trước đó. Buổi trao đổi diễn ra tốt đẹp.