Vụ cụ bà bị quản lý đánh đập: Tôi không ngờ mẹ bị hành hạ như vậy

Huỳnh Văn Giỏi - đối tượng bạo hành người già neo đơn - tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đoạn clip, ông Giỏi liên tục la hét "Đi vô! Tao bảo đi vô! Nghe không?". Bà T. giải thích mình đang bị thương nhưng ông Giỏi không quan tâm và đánh vào đầu, chân của bà cụ.

Bị đánh, bà T. van xin, nói "Đau cậu ơi" nhưng ông Giỏi vẫn không dừng lại. Một người trong mái ấm bức xúc nên đã ghi hình lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng lập tức mời ông Giỏi lên trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, ông Giỏi thừa nhận, do cụ bà không còn minh mẫn, nói không nghe nên ông bực tức và đánh bà.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi về tội Hành hạ người khác.

Theo lời giới thiệu, đơn vị quản lý của Quán trọ Trăng Khuyết là Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (Công ty Trăng Khuyết).

Công ty này là một doanh nghiệp xã hội, hoạt động theo giấy phép hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập ngày 7/7/2021.