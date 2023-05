Vụ cô giáo lĩnh 5 năm tù vì 45 triệu đồng: Vì sao chưa được tại ngoại?

Công văn do ông Phạm Hồng Trang - Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An ký, cho biết: Căn cứ quy định tại Điều 333, Điều 337, Điều 339 Bộ Luật tố tụng Hình sự thì thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, Viện kiểm sát cấp trên là 30 ngày kể từ ngày tuyên án.

Ngày 15/5, anh Phạm Lê Tuyên - con trai bà Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, gia đình vừa nhận được công văn trả lời đơn xin bảo lĩnh của gia đình từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An.

Như vậy, đến ngày 31/5, cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ cho cấp phúc thẩm.

"Do chưa hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chưa nhận được hồ sơ vụ án, do đó chưa có căn cứ để xem xét đơn xin bảo lĩnh của ông Phạm Ngọc Thạch (chồng bà Dung - PV) và anh Phạm Lê Tuyên", công văn nêu rõ.

Trước đó, trong các ngày 7, 10, 11, 17 và 24/4, TAND huyện Hưng Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Dung và bị cáo Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, cựu kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, từ ngày 1/10/2012 đến năm 2017, bị cáo Lê Thị Dung là Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến việc lập chứng từ kế toán sai, thanh toán sai quy định.