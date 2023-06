Vụ cô giáo bị tuyên 5 năm tù: Nhiều luật sư tham gia bào chữa miễn phí

Ngày 10/6, ông Phạm Ngọc Thạch (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết theo thông báo của TAND tỉnh Nghệ An, phiên xét xử phúc thẩm vợ ông là bà Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 12/6 và xét xử công khai.

Vẫn theo ông Thạch, hiện tại có 7 luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho vợ ông. Họ đã làm thủ tục để tham gia phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật.