Vụ cô giáo bị học sinh ném dép, phụ huynh khẳng định: "Tôi không bênh con"

"Một số em mang điện thoại vào lớp, thường xuyên bày trò chọc tức, "cài bẫy" khiến tôi nổi cáu để ghi âm hoặc quay lại clip khiến tôi rất bất an", cô H. nói.

Trả lời liên quan đến vụ việc, TS Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng: "Vấn đề đặt ra ở đây là an toàn cho trường học, ở đó giáo viên, học sinh không những được bảo vệ an toàn một cách thuần túy mà mỗi người phải có trách nhiệm tạo ra sự an toàn cho mình và cho mọi người trong nhà trường".

Cũng theo người đứng đầu tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục, việc trẻ bắt nạt nhau, bắt nạt những người cùng trang lứa không phải bây giờ mới có.

Thế nhưng trẻ bắt nạt người đang dạy dỗ chính mình, quả thật lần đầu tiên ông thấy và không thể chấp nhận được.