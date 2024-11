Vụ cô gái bị đoàn xe máy tông tử vong ở Hà Nội: Mẹ hối hận giao xe cho con

Từ khi hay tin con trai tuổi mới lớn nhập đoàn đua xe gây chết người, bà L. cảm thấy "hối hận vì đã giao xe cho con". Hối hận giao xe cho con nhập đoàn "quái xế" Ngày 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ 10 thanh niên (độ tuổi 16 - 19) trong đoàn "quái xế" liên quan vụ tông tử vong cô gái đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Trước trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, người thân của một số "quái xế" có mặt từ sớm. Qua song sắt hàng rào, có người bật khóc khi nhìn thấy con, cháu bước ra từ nhà tạm giữ. Bà Lưu Thị L. (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), mẹ của N.T.M.K. (16 tuổi), cho biết ngày 2/11, gia đình đi ăn cỗ ở làng bên, để chìa khóa xe máy ở nhà. Sáng đi học, tối làm thêm phục vụ quán bia, K. hỏi mượn xe máy của mẹ. Bà L. ngăn cản, nhưng thanh niên nhất quyết "muốn đi làm thêm" rồi lấy chìa khóa xe. Bà Lưu Thị L. (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), mẹ của đối tượng N.T.M.K. (Ảnh: Tô Sa). Tại trụ sở công an, K. khai nhận đêm 2/11 điều khiển xe máy trên đường Lê Duẩn thì thấy một đoàn đua xe 20-30 người đi qua. K. đuổi theo rồi nhập đoàn từ đường Phố Huế với tốc độ 60-70km/h. "Sau va chạm, nạn nhân ngã trước đầu xe khiến tôi bất ngờ và không kịp phản ứng. Tôi sợ hãi và hốt hoảng nên bỏ chạy khỏi hiện trường", K. nói. K. là con út trong gia đình, trên có hai chị gái. Từ khi hay tin con trai tuổi mới lớn nhập đoàn đua xe gây chết người, bà L. nói cảm thấy "hối hận vì đã giao xe cho con". "Con mình cũng như con người ta, tôi vô cùng đau xót. Giờ tôi chỉ biết chờ đợi, mong được cơ quan chức năng giúp đỡ sang nhà nạn nhân nói lời xin lỗi", người phụ nữ chia sẻ. Không có bằng lái, mới mua xe máy Tại cơ quan công an trong tình trạng bị chấn thương chân và một bên mắt, N.H.N. (19 tuổi) khai nhận điều khiển xe máy Honda Vision chở theo N.P.A. (cùng 19 tuổi) dự định "lượn phố" chụp ảnh. Khi đến Nhà hát lớn Hà Nội, nữ "quái xế" nhập đoàn đua, tò mò phóng lên "tìm người quen". Vừa nhập đoàn, hai cô gái này tăng ga với tốc độ nhanh cùng đoàn xe đi theo hướng Trần Khánh Dư - Bệnh viện 108 - Trần Hưng Đạo. 10 đối tượng trong đoàn "quái xế" tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, sáng 4/11 (Ảnh: Tô Sa). Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, xe của N. lao nhanh ngược chiều, tông trúng xe nạn nhân khiến cả hai ngã văng ra đường. "Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi mới biết đêm qua gây tai nạn chết người nên cảm thấy sốc và hối hận", nữ nghi can khai. N. cho biết sống ở phường Xuân La (quận Tây Hồ), làm nghề bán quần áo. Đối tượng khai không có bằng lái, mới được bố mẹ mua xe máy cách đây mấy tháng. "Sau khi biết chuyện, bố mẹ tôi khóc nhiều, hỏi "Tại sao con lại như thế?"", N. nói. Ảo tưởng đua xe là "ngầu" Theo Công an quận Hoàn Kiếm, rạng sáng 3/11, cô gái 27 tuổi đang điều khiển xe máy dừng trước vạch để chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, hướng từ ga Hà Nội đi Bệnh viện 108. Cùng lúc, một đoàn 20-30 xe máy đi ngược chiều trên phố Trần Hưng Đạo lao tới với tốc độ nhanh. Hai xe trong đoàn sau đó đã đâm vào cô gái khiến nạn nhân ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, cả nhóm rời hiện trường. Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, cho biết đua xe là một trong những hành vi nguy cơ của tuổi vị thành niên. Tâm lý của các đối tượng muốn khám phá các giới hạn của bản thân ở tuổi mới lớn, xu hướng "phá luật", ảo tưởng đua xe là "ngầu" từ những lời tôn sùng lệch lạc. Đoàn "quái xế" tông trúng cô gái 27 tuổi khiến nạn nhân tử vong thương tâm (Ảnh cắt từ video). Hành vi này cũng có thể bị kích động từ các nội dung phản cảm tương tự mà các bạn trẻ đã tiếp xúc quá nhiều trên mạng xã hội. Từ đó, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật để chứng tỏ bản thân sẵn sàng "đương đầu với mọi lời thách thức". "Do cuộc sống của các đối tượng thiếu những trải nghiệm tích cực, thiếu sự quan tâm và giáo dục kỹ lưỡng về luật giao thông, cùng áp lực của nhóm bạn xấu xúi giục thể hiện nên chúng đã thực hiện những hành vi này trong trạng thái bốc đồng, thiếu lý trí", ông Nam lý giải. Theo chuyên gia, bên cạnh những chế tài pháp luật mang tính răn đe, cha mẹ cần giám sát thanh thiếu niên, không mua xe, giao xe cho những người chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái.