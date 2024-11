Vụ cô gái bị đoàn xe máy tông tử vong ở Hà Nội: Cuộc gọi cấp cứu lúc 0h

Căn nhà trên phố Nguyễn Cao bao trùm tiếng khóc thương, người bố đứng bên ngoài, cố kìm nước mắt để chuẩn bị tang lễ cho con gái tử vong do bị đoàn xe máy tông trúng. Đầu giờ sáng 4/11, cáo phó được dán ngay ngắn từ đầu con ngõ nhỏ dẫn vào nhà nạn nhân N.Q.H. (27 tuổi) trên phố Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Từng lượt người dừng chân đọc cáo phó, bày tỏ nỗi xót thương cô gái tử vong do bị đoàn xe máy tông trúng rạng sáng 3/11. "Khổ thân cô gái ra đi khi còn quá trẻ", các tiểu thương khu chợ tạm xôn xao. Cách đó 200-300m, căn nhà bao trùm tiếng khóc thương, người bố đứng bên ngoài, cố kìm nước mắt để chuẩn bị tang lễ cho con gái. Ông lần lượt cảm ơn những người đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình. Ở góc đối diện, cụ bà hàng xóm hướng dẫn những người đến thăm hỏi gia đình sắp xếp phương tiện gọn gàng. Một người thân cho biết, rạng sáng 3/11, Q. về nhà sau buổi gặp gỡ chia tay một người bạn quay lại TPHCM. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, cô dừng chờ đèn đỏ, thì bị một nhóm thanh niên đâm trúng, tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái 27 tuổi tử vong (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Cuộc gọi cấp cứu lúc 0h Nhân chứng Yến Linh (sống tại quận Tây Hồ) nói vẫn còn ám ảnh nhớ lại cảnh đoàn đua xe ngông cuồng nẹt pô, lạng lách đánh võng giữa phố. Cách một đoạn, nghe tiếng đoàn xe đến gần, vợ chồng cô sợ hãi vội tấp vào bên đường. "Một chiếc xe máy chở theo 2 cô gái hướng ngược chiều với tốc độ cao đâm trúng nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, một chiếc xe máy khác do 2 nam thanh niên điều khiển tiếp tục chèn trúng người khiến nạn nhân không qua khỏi", Linh kể. Sau va chạm, nhóm người đỡ nhau lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Linh cùng nhiều người dân tiến đến phát hiện nạn nhân chảy nhiều máu nên gọi cấp cứu và công an. Đến 1h ngày 3/11, Linh mới rời hiện trường khi trông thấy mẹ của nạn nhân khóc ngất bên thi thể con gái. "Nghe tiếng gào khóc của người mẹ tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Đêm đó, tôi mất ngủ, cứ nhắm mắt là cảnh tượng đau lòng lại hiện ra. Đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ tai nạn thương tâm như vậy", nhân chứng chia sẻ. Lời khai nhóm thanh niên đua xe Ngày 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ 10 trường hợp liên quan vụ nhóm "quái xế" tông tử vong cô gái tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Cảnh sát xác định khoảng 0h15 ngày 3/11, chị N.H.Q. điều khiển xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Lúc này một đoàn xe gồm 25-30 người di chuyển hướng Trần Hưng Đạo - ga Hà Nội tốc độ cao. 10 đối tượng tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, sáng 4/11 (Ảnh: Tô Sa). Trong đó, N.H.N. (19 tuổi) lái xe Honda Vision màu xám chở theo N.P.A. (cùng 19 tuổi) đi với tốc độ nhanh, không chú ý quan sát nên đã tông phải chị N.H.Q. khiến nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, N.T.M.K. (16 tuổi) lái xe chở theo L.Đ.C. (cùng 16 tuổi) chạy theo đoàn, đã đâm vào chị Q.. Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, nhóm "quái xế" bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng N.H.N. (Ảnh: Tô Sa). Tại trụ sở công an, N.H.N. khai nhận sự việc, khoảng 22h ngày 2/11 sau khi trang điểm xong đã qua đón bạn với dự định "đi dạo phố và chụp ảnh". Khi tới Nhà hát Lớn Hà Nội, gặp đoàn khoảng 20-30 xe đua, N. nói với bạn "đi lên xem có ai quen không". Vừa nhập vào đoàn đua, N. nói có nghe tiếng "cảnh sát hình sự đuổi". Do không đội mũ bảo hiểm, 2 cô gái này tăng ga với tốc độ nhanh cùng đoàn xe đi theo hướng Trần Khánh Dư - Bệnh viện 108 - Trần Hưng Đạo. Khi tới nút giao Bà Triệu, chiếc xe này xảy ra va chạm với chị N.H.Q. đang chờ đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến 2 xe cùng văng ra đường. "Tôi không nhớ gì, khi mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện. Nghe bạn nói, tôi mới biết mình đã gây ra tai nạn chết người. Tôi cảm thấy hối hận và sốc", nữ nghi can khai. Đối tượng N.T.M.K. (Ảnh: Tô Sa). Còn N.T.M.K. cho biết sau khi xe của N.H.N. tông vào chiếc xe đang chờ đèn đỏ khiến cô gái ngã ra đường, K. phóng với tốc độ nhanh nên "bị bất ngờ và không kịp phản ứng". Khi được hỏi về lý do bỏ chạy khỏi hiện trường, các nghi can đều cho hay do "sợ hãi và hoảng loạn nên đã bỏ đi". Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi can theo quy định.