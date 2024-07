Vụ cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội: Một nghi phạm đầu thú

Công an thành phố yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm còn lại là Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam).

Công an TP Hà Nội cho biết, sau 2 ngày bỏ trốn, lúc 18h ngày 5/7, Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú tại, Cửa Đông, Hoàn Kiếm) - nghi phạm trong vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong sau tiệc sinh nhật - đã tới Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú.

Lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm Đinh Xuân Sáng.

Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về nghi phạm Sáng và ô tô Hyundai Accent màu trắng BKS: 90A-18039 thì cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.