Vụ chuyến bay giải cứu: Sếp Công ty Blusky đòi cựu điều tra viên trả lại 18 tỷ

Trong số 21 bị cáo làm đơn kháng cáo vụ “chuyến bay giải cứu”, Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng Phòng Điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) kháng cáo toàn bộ bản án.

Đáng chú ý, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Blusky), Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Blusky) ngoài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn đề nghị tòa buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng trả lại số tiền lừa đảo hơn 18 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2022 đến 15/9/2022, Hoàng Văn Hưng là Trưởng phòng Phòng Điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đồng thời là điều tra viên thụ lý chính vụ án.

Hưng nhiều lần trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) về việc điều tra bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, ông Lê Hồng Sơn; hướng dẫn bà Hằng, thông qua bà Hằng hướng dẫn ông Sơn cách thức khai báo khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.