Vụ chia tay, đá đểu khiến khán giả đau đầu

Sau khi bị bắt gặp hẹn hò giữa tháng 3, chuyện tình giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành đề tài bàn tán của khán giả. Khi bị đồn là tiểu tam, diễn viên Thế giới hôn nhân liên tục lên phủ nhận chen vào mối quan hệ giữa bạn trai và Hyeri. Trong khi đó, Jun Yeol nhất quyết im lặng trước mọi chỉ trích. Đây là giọt nước tràn ly khiến Han So Hee "mất lý trí", liên tục lên mạng xã hội than thở, trách móc bạn trai.



Suốt nửa tháng ồn ào, phía Ryu Jun Yeol chỉ hai lần lên tiếng: xác nhận hẹn hò và tuyên bố nam diễn viên đã chia tay. Về phía Han So Hee, cô liên tục khiến khán giả lắc đầu khi nhiều lần lôi bạn gái cũ của Jun Yeol vào cuộc, hết chỉ trích bạn trai "câm như hến", sau đó lại xin lỗi vì hành động bồng bột khiến người trong cuộc tổn thương. Theo Koreaboo, chuyện tình giữa tiểu Song Hye Kyo và Ryu Jun Yeol là cuộc tình ồn ào, khiến khán giả đau đầu nhất trong lịch sử hẹn hò của diễn viên Hàn.



Vụ ly hôn giữa mỹ nhân Cuộc đời lớn và Lee Young Don cũng thu hút sự chú không kém. Sau 4 năm rút đơn ly hôn, Hwang Jung Eum lần nữa đệ đơn ra tòa với lý do chồng liên tục ngoại tình, đã tha thứ nhiều lần vẫn tái phạm. Giữa tháng 2, nữ diễn viên tuyên bố giàu hơn đại gia ngành thép, không thể chấp nhận suy nghĩ người giàu có quyền ngoại tình.