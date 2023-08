Vụ cây rơi khiến tài xế ba gác tử vong: Lái xe container chạy quá tốc độ

Công an huyện Cần Đước xác định lỗi do tài xế container chở cây kiểng chạy tốc độ nhanh. Gốc cây to trên xe rơi xuống trúng thanh niên chạy ba gác làm nạn nhân tử vong.

Sáng 13/8, Công an huyện Cần Đước (Long An) đang lấy lời khai tài xế Lê Hoàng Anh (41 tuổi, ngụ xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc). Hoàng Anh là người lái xe container làm rơi gốc cây kiểng khiến tài xế ba gác tử vong. Đoạn đường xảy ra vụ việc (Ảnh: Huyền My). Khoảng 15h40 ngày 12/8, Lê Hoàng Anh chở nhiều gốc cây kiểng rất to từ ngã tư Long Cang ra đường tỉnh 830. Lưu thông cùng chiều còn có một xe ba gác do anh Trần Thuận An (25 tuổi, quê huyện Châu Thành, Tây Ninh) chở sắt ống chạy tốc độ chậm. Theo cơ quan điều tra, dữ liệu từ camera an ninh ghi nhận, xe container lưu thông với tốc độ nhanh. Khi chiếc container này vừa vượt ngang qua, bất ngờ một gốc cây trên xe rơi xuống trúng anh An. Lái xe ba gác mất lái lao xuống bờ ruộng gần 10 m. Do chiếc xe ba gác lật và cây đè, tài xế này tử vong tại chỗ. Công an xã có mặt bảo vệ hiện trường, kiểm tra trong quần áo nạn nhân để tìm giấy tờ tùy thân. Tài xế container đến công an trình báo.