Vũ Cát Tường chỉ đặt một câu hỏi cho bản thân suốt 3 năm qua

Nhiều khán giả có mặt trong concert cũng đã nhận ra “ngụ ý" của Chương 3 này: Hoàng tử bé đã tìm thấy “hành tinh" của mình, không còn cô đơn, không nỗi buồn, tràn ngập niềm vui và yêu thương.

Đến Chương 4, “To Zero”, Vũ Cát Tường thể hiện loạt ca khúc sôi động: You Are Mine, Gió, The Party Song, Dont You Go và tạm kết bằng Mơ - ca khúc đưa tên tuổi ca nhạc sĩ đến với khán giả. Đêm nhạc kết thúc thật sự khi bài hát chủ đề Người Bình Thường được vang lên.

Rất nhiều khán giả đã khóc sau khi nghe Người Bình Thường lần đầu tiên trên sân khấu concert. Ca khúc là “một bản tóm tắt" về hành trình của một người từng không có gì trong tay, đến khi trở thành một người có những thứ mình từng mong ước để rồi nhận ra việc là một người bình thường đã là một hạnh phúc rất lớn.

Suốt 22 phần trình diễn, giọng hát của Vũ Cát Tường được khen ngợi giàu cảm xúc và giữ chắc cao độ. Hơn 1.000 khán giả có mặt bày tỏ sự luyến tiếc ở phút cuối, không muốn ra về.