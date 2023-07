Vụ cầm dao đâm hàng xóm chung cư Hà Nội: Cử bảo vệ trực, cho con cái về quê

Chung cư cắt cử bảo vệ trực tại tầng 6 tòa B để đảm bảo an toàn cho cư dân (Ảnh: BQT cung cấp).

Ngày 22/7, BQL chung cư đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn, đề nghị "bắt khẩn cấp đối với ông N.X.H. đã có hành vi dùng dao giết người nhưng không thành".

Ông N.X.H. (57 tuổi) - người cầm dao tấn công hàng xóm, sống một mình trong căn hộ do em gái đứng tên.

Trong lúc chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và để đảm bảo an toàn cho cư dân, BQL chung cư tạm thời phân công một bảo vệ trực tại tầng 6 tòa B.

"Để đảm bảo và giữ gìn an ninh, an toàn cho cư dân, chúng tôi cắt cử bảo vệ trực 24/24 giờ, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép. Nếu ông H. có dấu hiệu bất thường, bảo vệ sẽ can thiệp, đồng thời theo dõi hành vi của người này", bà Thanh nói.



Thời điểm ông H. tập thể dục dưới sân chung, BQT khuyến cáo cư dân "giải tán" (Ảnh: BQT cung cấp).

Đại diện Ban Quản trị (BQT) tòa nhà cho biết thêm, khi ông H. rời nhà, bảo vệ trực tại tầng 6 sẽ báo cáo qua bộ đàm cho bộ phận an ninh ở phòng camera, theo dõi "nhất cử nhất động" của người này.

Do ông H. có thói quen tập thể dục dưới sân chung cư vào các khung giờ 12h, 15h và 17h, BQT khuyến cáo cư dân vào thời điểm đó nên "giải tán", "nhường" sân chơi cho ông H., tránh kích động hoặc xảy ra xích mích.

"Cư dân rất hoang mang sau vụ việc ông H. cầm dao tấn công anh L., BQL và BQT chung cư cố gắng làm hết sức, chờ cơ quan chức năng ra quyết định", đại diện BQT nói.



BQL chung cư theo dõi từng hoạt động của ông H. sau sự việc ông cầm dao đâm hụt hàng xóm (Ảnh: BQT cung cấp).

Cư dân liên tiếp viết đơn trình báo công an