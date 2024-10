Vụ BTC Anh Trai Chông Gai vi phạm bản quyền: Phía chủ sở hữu tiếp tục lên tiếng 5 điều

Sau khi làm việc với đại diện ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, phía chủ sở hữu hình ảnh đã tiếp tục có thông tin đến công chúng. Ngày 23/10, Grey Picture - một công ty truyền thông có trụ sở tại Hà Nội - đã có bài đăng thông tin về việc BTC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dùng hình ảnh trái phép. Cụ thể, trong đoạn clip được ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gaitrình chiếu tại concert ngày 19/10 ở TP.HCM có sử dụng hình ảnh nằm trong dự án quảng cáo thuộc quyền sở hữu của Grey Picture. Đáng nói, những hình ảnh này được đội ngũ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sử dụng không qua xin phép hay được phía Grey Picture phê duyệt. Sau khi nhận được thông tin, BTC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã liên hệ với Grey Picture, đồng thời có bài đăng xin lỗi công khai trên Fanpage. Đến tối cùng ngày, Grey Picture có thông báo mới sau khi làm việc với đại diện ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Grey Picture khẳng định việc vi phạm bản quyền gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và danh dự của công ty cũng như đối tác của Grey Picture. "Việc sao chép, và sử dụng footage khi chưa được sự đồng ý của tác giả là hoàn toàn sai phạm và thiếu tôn trọng với người chủ sở hữu tác phẩm", phía Grey Picture nhấn mạnh. Sau khi phản ánh, Grey Picture cho biết ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chủ động liên hệ và có bài đăng xin lỗi. Cả hai bên cũng đã làm việc với tinh thần thiện chí, đồng thời chủ sở hữu dự án cũng tạo điều kiện cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và đồng thuận với cách giải quyết gỡ bỏ hình ảnh sử dụng trái phép khỏi các nền tảng mạng xã hội của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Phía Grey Picture cho biết 2 bên đã làm việc và thống nhất cách giải quyết là ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh sử dụng trái phép khỏi nền tảng MXH. Thông báo trên Fanpage của Grey Picture như sau: Trước tiên chúng tôi rất tôn trọng khi Ban truyền thông chương trình ATVNCG đã thiện chí liên lạc để giải quyết cho sự việc liên quan đến bản quyền tác giả trong concert ATVNCG diễn ra vào ngày 19/10/2024 tại TP.HCM. Thay mặt khách hàng/ Grey Picture xin được xác nhận một số vấn đề như sau. 1. Grey Picture xin khẳng định và nhắc lại: Video "The flow of Hà Nội" thuộc bản quyền sở hữu của Grey Picture, và chưa từng được chia sẻ footage với bất kỳ đơn vị nào, thậm chí tới việc mua/ bán footage cũng chưa từng có. Chúng tôi có đủ căn cứ và footage gốc có ghi ngày giờ thực hiện để đối chiếu. Để nói thêm, dự án này được chúng tôi thực hiện trước khi tàu được đưa vào hoạt động, vậy nên toàn bộ quá trình thực hiện các cảnh phim đều vô cùng khó khăn. Chúng tôi đồng ý rằng, có thể "Lấy cảm hứng nghệ thuật" từ một tác phẩm để sáng tác cho dự án của mình. Tuy nhiên việc sao chép, và sử dụng footage khi chưa được sự đồng ý của tác giả là hoàn toàn sai phạm và thiếu tôn trọng với người chủ sở hữu tác phẩm. Vì vậy chúng tôi đăng tải công khai thông tin để bảo vệ quyền lợi cho tác phẩm và những người làm nghệ thuật như chúng tôi. 2. Về ban truyền thông ATVNCG: Là một đơn vị sản xuất và tổ chức một chương trình lớn như ATVNCG thiết nghĩ rằng BTC nên có sự kiểm duyệt sát sao từ kịch bản tới hình ảnh bản quyền trước khi phát sóng và trình chiếu đối với người xem. Tuy nhiên BTC và ekip sản xuất chương trình không thực hiện điều này dẫn tới việc sử dụng hình ảnh khi "CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý" của Grey Picture (bài viết và hình ảnh xác thực được đăng trên fanpage của Grey Picture). 3. Nội bộ Grey Picture và khách hàng của chúng tôi: Sau khi tổ chức họp và bàn bạc, nhận thấy rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng, thiếu đạo đức nghề nghiệp, sử dụng hình ảnh bản quyền khi chưa nhận được sự đồng ý của đơn vị thực hiện gây ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự và trách nghiệm của chúng tôi đối với khách hàng (là người đại diện ký hợp đồng hợp pháp và đơn vị đồng sở hữu tác phẩm). Vì vậy chúng tôi yêu cầu BTC và đơn vị sản xuất "Gỡ Bỏ Toàn Bộ" hình ảnh liên quan tới "The flow of Hà Nội" trong các video truyền thông của ATVNCG. Bao gồm các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Threads và các kênh truyền thông khác. 4. Cập nhật: Sau sự việc, bên phía ban truyền thông ATVNCG đã gửi email và đăng tải thông tin công khai gửi lời xin lỗi tới Grey Picture, cũng như khẳng định sẽ gỡ hoàn toàn hình ảnh và bài viết liên quan trên các trang truyền thông MXH. Đơn vị khách hàng/Grey Picture tạo điều kiện, đồng thuận với thiện chí và lời xin lỗi từ phía BTC. Chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ không có sự việc đáng tiếc nào như hiện tại xảy ra tới từ phía chương trình. Và đây cũng là những kinh nghiệm, bài học cho Ban truyền thông ATVNCG, cũng như chính chúng tôi trong việc bảo vệ quyền lợi và trí tuệ sáng tạo của cá nhân/tập thể/khách hàng. 5. Lời cuối "The flow of Hà Nội" thuộc bản quyền của Khách hàng/ Grey Picture không được sao chép và mua/ bán dưới mọi hình thức. Mọi tranh luận về bài viết có liên quan tới ATVNCG chúng tôi xin được dừng lại tại đây và sẽ không có thêm những phản hồi nào thêm nữa.

Phía Grey Picture cho biết ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thiện chí để giải quyết vụ việc. Tối 19/10, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đêm nhạc đã thu hút hơn 20 nghìn khán giả đến theo dõi. Concert kéo dài 4 tiếng đồng hồ và các Anh Tài đã mang lên sân khấu những tiết mục hoành tráng, được đầu tư chỉn chu nhất. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ có đêm concert thứ 2 diễn ra ở Hà Nội. Show diễn sẽ được tổ chức trong tháng 12 tại SVĐ Mỹ Đình. Theo Người Đưa Tin