Vụ ‘bốc hơi' 58 tỷ đồng tại MSB: Bắt nữ Giám đốc Chi nhánh MSB Thanh Xuân

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin vụ việc khách hàng tố “bốc hơi" 58 tỷ đồng tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam).

Theo Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, Giám đốc Chi nhánh MSB Thanh xuân) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạn của 8 bị hại, với số tiền 338 tỷ đồng.