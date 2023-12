Vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn: Huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm

Ngay sau đó, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Mặc dù đã trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé.

Mặc dù tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy bé An nên bà đã báo cho bố, mẹ cháu.

Được biết, gia đình chị Huyền chỉ ở nhà làm ruộng, trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với ai.

Hàng trăm người dân tổ chức tìm kiếm tung tích cháu bé. (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo UBND phường Quỳnh Xuân, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã huy động chó nghiệp vụ, phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai tổ chức tìm kiếm khắp các ngõ ngách.

“Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn phường và thị xã, rà soát các mối quan hệ trên địa bàn để tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên, đến hơn 9h sáng nay (1/12), tung tích cháu bé vẫn chưa được tìm thấy”, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Xuân thông tin thêm.