Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Lời hối lỗi muộn màng của bảo mẫu

An tại cơ quan công an

An cho biết, tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại ở lớp An và Lành đang trông coi khoảng 10 cháu.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ. Trưa 4/3, tại cơ quan điều tra, cả An và Lành đều bật khóc khi làm việc với điều tra viên.

Còn Lành kể trước đây đi làm thuê năm 2019 và cách đây khoảng 1 năm cùng An trông trẻ tại địa chỉ trên. Lành cũng có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020. Lành cho biết, cháu Đ. không nghịch, có hôm ngoan nhưng có hôm khóc đòi về vì cháu mới đi học được hơn 10 ngày.

“So với các bạn thì Đ. hơi chậm hơn như chưa nói được, vận động đi lại chậm hơn các bạn khác. Nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy chứ không làm gì, chỉ có lần đó em làm như vậy với Đ...”- Lành nói.

Lành nói về hành động hôm đó bản thân cũng chỉ muốn cho Đ. đi vào trong thôi. “Em cũng nhận thức được hành vi của mình là sai…”- Lành cho biết.

Nhà trẻ nơi cháu Đ. bị đánh đập

Trước đó, Lành khai rằng đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, còn An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất. Do lời khai của 2 người mâu thuẫn, cơ quan công an đấu tranh làm rõ An và Lành đánh đập cháu Đ. dẫn đến thương tích.

Cụ thể, sáng 23/2, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy cháu Đ. chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế cháu bé lên ném xuống nền nhà rồi cùng An đánh đập vào mặt, bụng, ngực… cháu Đ. Đến chiều cùng ngày, gia đình đến đón các An và Lành nói dối cháu bé bị ngã. Những ngày tiếp theo do không có điều kiện trông con gia đình tiếp tục gửi Đ. đến cơ sở của An và Lành.