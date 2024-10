Vụ bé 2 tuổi tử vong ở trường mầm non: Ngày đầu tiên đi học

Liên quan vụ bé gái 2 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa tại Trường Mầm non xã Nam Điền (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), bố cháu bé cho biết đó là ngày đầu tiên bé tới trường. Chiều ngày 15/10, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, vụ việc cháu T.Q.N. (2 tuổi) tử vong sau giờ ngủ trưa ở Trường Mầm non xã Nam Điền đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, nhà trường cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình cháu bé. Trường Mầm non xã Nam Điền - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: T.H). Anh T.V.T. (bố cháu T.Q.N.) cho biết, khoảng 13h50 ngày 14/10, anh nhận được điện thoại thông báo con mình nguy kịch sau giờ ngủ trưa trên lớp. Vợ chồng anh T. chạy đến trường thì bàng hoàng nghe tin con gái đã tử vong. Anh T. cho biết: "Hôm qua là ngày đầu tiên con gái tôi đến trường, đau đớn thay lại là ngày cuối cùng. Nguyện vọng của gia đình chúng tôi bây giờ là mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu". Như đã đưa tin, chiều ngày 14/10, sau giờ ngủ trưa tại lớp học ở Trường Mầm non xã Nam Điền, cô giáo gọi các cháu trong lớp dậy thì phát hiện một bé gái 2 tuổi đã tử vong. Công an huyện Nghĩa Hưng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.