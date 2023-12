Vụ bé 2 tuổi mất tích bất ngờ được tìm thấy: Lấy thêm lời khai của hàng xóm

Khoảng cách từ nhà đến địa điểm phát hiện bé Phúc An khoảng 200m (Ảnh: Lộc Trần).

Đến khoảng 8h25 ngày 2/12, bé An được tìm thấy trên khu vực đồi, cách nhà cháu khoảng hơn 200m.

Thời điểm được tìm thấy, cháu An không mặc quần; tay chân có vết xước nhẹ. Cháu An được đưa đến Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân thăm khám. Tiếp đó, cháu được đưa lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám tổng quát.

Phía Công an thị xã Hoàng Mai đã làm việc, lấy lời khai của một số người, đồng thời tiếp tục củng cố thông tin, mở rộng điều tra về sự việc cháu Phúc An mất tích bí ẩn.

Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục làm rõ vụ việc này.