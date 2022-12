Vụ bay giải cứu: Khởi tố 2 nguyên cán bộ Đại sứ quán tại Nga và Angola

Bộ Công an cho biết, ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can, gồm:

Vũ Hồng Quang (45 tuổi) - Phó Trưởng phòng vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;