Vụ báo bị lừa rồi nhảy cầu tự tử: Xác định danh tính chủ nhân xe máy

Ngày 6/6, ông Nguyễn Quang Lộc - Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận chủ nhân chiếc xe máy bỏ lại trên cầu Bến Thủy 2 nghi nhảy xuống sông Lam tự tử chiều qua (5/6) là chị T.T.Q.A. (28 tuổi) - công dân của địa phương.

Như Dân trí đã thông tin, chiều hôm qua, người dân đi qua cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện xe máy, dép và di thư để lại trên cầu, phía thuộc địa phận thị trấn Xuân An, nghi có người nhảy cầu tự tử.