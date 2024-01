Vụ án sát hại bạn gái ở Tiền Giang: Thông tin mới nhất

Tối 2/1, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật “Tước Danh hiệu Công an nhân dân” đối với Trung úy Ngô Minh Thông.

Ngô Minh Thông tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy là người thực hiện vụ giết người.

Trước đó, ngày 29/12/2023, người dân phát hiện một thi thể tại bờ sông Hàm Luông (thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) nên trình báo cơ quan chức năng.