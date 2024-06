Vụ án Phúc Sơn: Thu giữ 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ các hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước

Đối với vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị có liên quan, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 8 bị can.