Vụ 5 người tử vong khi xây thủy điện: Dừng thi công, giám định sự cố

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tạm dừng thi công, bảo vệ hiện trường để thực hiện giám định nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 công nhân tử vong tại thủy điện Đăk Mi 1. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tạm dừng thi công, tổ chức bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố. Cơ quan chuyên môn tỉnh Kon Tum cung cấp hồ sơ về xây dựng công trình, quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình; năng lực các chủ thể tham gia xây dựng thủy điện cho tổ điều tra nhằm phục vụ việc giám định nguyên nhân. Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo tạm dừng thi công thủy điện Đăk Mi 1 để giám định nguyên nhân sự cố (Ảnh: Phạm Hoàng). Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện thủy điện Đăk Mi 1 cho biết, ngày 7/1, đơn vị đã sắp xếp cho công nhân tạm dừng thi công để cơ quan chức năng mở rộng điều tra nguyên nhân sự cố, đến khi có thông báo mới. Đơn vị thi công có trách nhiệm chi trả lương và chế độ chính sách cho các công nhân trong thời gian tạm dừng thi công. Trong thời gian này, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang mở rộng điều tra, giám định nguyên nhân sự cố. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm và bàn giao thi thể 5 công nhân cho gia đình lo hậu sự (Ảnh: Phạm Hoàng). Trước đó, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc tìm kiếm và bàn giao thi thể 5 công nhân cho gia đình để tổ chức mai táng. Ban đầu, thủy điện Đăk Mi 1 đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Đơn vị thi công đang làm việc với gia đình nạn nhân để giải quyết các quyền lợi chính đáng sau vụ tai nạn nghiêm trọng này. Các công nhân lo lắng, hoang mang trước vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra (Ảnh: Phạm Hoàng). Sau vụ tai nạn, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu đảm bảo an toàn trong lao động và sản xuất. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công Thương và UBND huyện Đăk Glei thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc tuân thủ an toàn lao động tại dự án thủy điện Đăk Mi 1. Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các lĩnh vực bảo hộ lao động, hợp đồng lao động, công tác bồi thường cho nạn nhân, đánh giá môi trường làm việc và các biện pháp đảm bảo an toàn thi công. Trước đó, ngày 31/12/2024, nhóm công nhân đang thi công ca đêm tại hạng mục đập ngăn dòng thủy điện Đăk Mi 1 đã gặp tai nạn khi giàn giáo sập, khiến họ rơi từ độ cao 70m xuống chân đập. Vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong, gồm Hà Văn Sơn, Kha Văn Khay, Ngân Văn Long, Lương Văn Hùng và A Tuất.