Vụ 354 hài cốt ở phố Tây Sơn: An táng toàn bộ hài cốt ở nghĩa trang Yên Kỳ

354 hài cốt vừa phát hiện ở ngõ 167 Tây Sơn đã được di chuyển và an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì, Hà Nội. Sáng 1/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng đã di chuyển và an táng 354 hài cốt vừa phát hiện ở ngõ 167 Tây Sơn lên nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo bà Liên, sau khi di chuyển các hài cốt, đơn vị thi công đã thi công trở lại dự án cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn. Khu vực phát hiện 354 bộ hài cốt (Ảnh: Nguyễn Hải). Trước đó, ông Hà Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa ký báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc phát hiện nhiều hài cốt ở ngõ 167 Tây Sơn. Theo quận Đống Đa, ngày 1/12/2023, quận phê duyệt dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật đô thị phường Quang Trung năm 2024 và giao UBND phường Quang Trung là đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện. Từ tháng 10, UBND phường Quang Trung thực hiện dự án cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn. Trong quá trình thi công đã phát hiện 354 tiểu sành, hài cốt. Sau đó, quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND phường Quang Trung kiểm tra thực tế; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất căn cứ vào các quy định, tổ chức thông báo công khai để tiếp nhận thông tin và giải quyết theo quy định. Sau khi hết thời gian thông báo công khai, không tiếp nhận được thông tin của các tổ chức, hộ gia đình, quận Đống Đa đã chỉ đạo UBND phường Quang Trung phối hợp với Ban Tang lễ thành phố ký hợp đồng di chuyển tới nghĩa trang Yên Kỳ. Theo quận Đống Đa, công tác thi công thực hiện dự án cải tạo đường, hệ thống thoát nước tại ngõ 167 phố Tây Sơn đã được quận chỉ đạo kiểm tra, thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, phục vụ cảnh quan khu vực đúng quy định.