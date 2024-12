Vụ 34 người "giúp" con né nghĩa vụ quân sự: Xác minh tại các trường học

Dù bố mẹ sử dụng giấy tờ giả "giúp" tránh đi nghĩa vụ quân sự nhưng các thanh niên tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) vẫn tham gia công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đầy đủ, không ai chống đối. Chiều 9/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Tuyên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), cho biết vụ việc hàng chục người làm bố, làm mẹ trên địa bàn dính án tù do sử dụng giấy tờ giả để nộp cho cơ quan chức năng nhằm đưa thông tin gian dối để con em mình tránh đi nghĩa vụ quân sự là bài học về pháp luật sâu sắc cho người dân. Theo Thượng tá Tuyên, khi người dân nộp các giấy nhập học, giấy xác nhận con em mình là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng; phía Ban chỉ huy Quân sự thị xã nhận thấy có nhiều điểm đáng ngờ nên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. 34 phụ huynh lĩnh án tù do sử dụng giấy tờ giả nộp cho cơ quan chức năng để con em mình tránh đi nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Vũ Nam). "Chúng tôi đã làm việc với một số trường học, qua đó xác định hàng chục giấy tờ được nhiều người dân tại phường Thống Nhất và phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ) nộp là giấy tờ được làm giả, nên đã phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác điều tra", Thượng tá Tuyên thông tin. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ cho biết thêm, dù phụ huynh nộp giấy tờ giả nhưng các thanh niên là con cái của những người này vẫn chấp hành nghiêm chỉnh việc đến khám nghĩa vụ quân sự đầy đủ, không có ai chống đối. "Trong số các thanh niên này đến khám có một số đủ điều kiện theo quy định đã được cho nhập ngũ, số còn lại không đủ điều kiện sức khỏe, không tham gia nghĩa vụ quân sự. Việc làm sai là của các bậc cha mẹ, không phải của những người làm con và ai làm sai người nấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", Thượng tá Tuyên cho hay. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ cho rằng, đối với trường hợp các thanh niên có giấy nhập học hợp pháp sẽ được tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự chứ không phải miễn. Các trường hợp sau khi hoàn tất việc học, nếu còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ (đến hết 27 tuổi) và đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển chọn vẫn tham gia nghĩa vụ quân sự. Mới đây, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 37 bị cáo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, triệu tập công dân đến độ tuổi, tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho đợt tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2024. Nhiều gia đình cư trú tại phường Thống Nhất và phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ), do không muốn cho con cái tham gia khám, xét tuyển nghĩa vụ quân sự nên đã liên hệ với các đối tượng để nhờ làm giấy tờ giả giấy báo trúng tuyển của các trường đại học chính quy, giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường… Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 bị cáo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; 34 bị cáo là những người làm cha, làm mẹ về các mức án khác nhau (một bị cáo 9 tháng tù, một bị cáo 6 tháng tù treo, 32 bị cáo mức án 6 tháng tù) cùng về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.