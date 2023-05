Vụ 2 mẹ con mất tích kỳ lạ và cuộc giải cứu con tin nghẹt thở ở Hà Nội

Cuối tháng 11/2020, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận trình báo mất tích. Anh X.J.C. (quốc tịch Trung Quốc, ở chung cư Fivestar Garden, phường Kim Giang) mất liên lạc với vợ là chị V.T.D. (38 tuổi) cùng con trai 5 tháng tuổi, trong suốt 2 ngày.

Điều bất thường nằm ở chi tiết, qua dữ liệu từ camera giám sát, chị D. bế con trai rời tòa nhà khá thoải mái, điềm tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng chị D. còn có một nhóm người lạ mặt.

Vụ mất tích bất thường

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Kim Giang lập tức báo cáo lên Công an quận Thanh Xuân. Tổ Án trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân) được chỉ đạo xuống chung cư Fivestar Garden để thu thập thông tin, truy vết chị D. và nhóm người đi cùng.

Cũng từ dữ liệu camera, tổ trinh sát xác định chị D. có thái độ tự nguyện khi rời tòa nhà cùng nhóm người lạ. Trong khi đó, khai thác từ anh C., lực lượng chức năng nắm được thông tin chị D. làm ăn kinh doanh, có nhiều mối quan hệ. Đặc biệt, chồng nạn nhân tiết lộ vợ mình có một số khoản vay nợ nhưng không rõ là bao nhiêu và nợ ai.