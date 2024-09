Vụ 115 người ở Lào Cai thoát chết nhờ chạy lên núi: Đưa về nơi ở mới

Dự kiến trong ngày 16/9, chính quyền xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà) sẽ đưa 115 người dân ở thôn Kho Vàng xuống núi, tới nơi ở tạm mới sau trụ sở UBND xã Cốc Lầu. Sáng 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà), cho biết, trong sáng nay, đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy xã dẫn đầu đang đi vào khu vực nơi 115 người dân thôn Kho Vàng lánh nạn trên núi, để vận động, đưa bà con về nơi ở tạm mới. "Dự kiến trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ người dân xuống núi, về ở tạm tại khu vực phía sau trụ sở UBND xã Cốc Lầu. Khu vực nhà ở cũ của bà con ở thôn Kho Vàng đã bị sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm, có khoảng 4 căn nhà đã bị đất đá sạt lở vào nhà", ông Tuấn nói. Trong ngày hôm nay 16/9, chính quyền xã Cốc Lầu sẽ đưa 115 người dân thôn Kho Vàng xuống núi, ở tạm đằng sau trụ sở UBND xã Cốc Lầu (Ảnh: Seo Chứ). Cũng theo Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, quãng đường từ nơi bà con lánh nạn tới trụ sở UBND xã cách xa khoảng 15km, đoạn đường từ xã vào thôn Kho Vàng có 5km bị sạt lở chưa thể khắc phục, nên khi bà con đi bộ khoảng 5km ra ngoài, sẽ có ô tô của chính quyền đợi sẵn để giúp người dân di chuyển. "Vào sáng 15/9, anh Vàng Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng đã ra trụ sở xã, báo cáo lãnh đạo về phương án di tản người dân xuống núi. Chúng tôi đã lên kế hoạch và lắp đặt 22 lán tạm, dựng sau trụ sở UBND xã để bà con có thể ở tạm. Tại đây cũng có đầy đủ điện, nước và nhu yếu phẩm cho bà con. Tới đây, lãnh đạo tỉnh sẽ tính phương án xây dựng khu tái định cư mới cho bà con thôn Kho Vàng, dự kiến vẫn ở trong khu vực thôn", ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ thêm. Khu vực sườn núi, nơi 115 người dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) lánh nạn (Ảnh: Seo Chứ). Như Dân trí đã đưa tin, sáng 9/9, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) trời mưa không ngớt. Anh Vàng Seo Chứ (33 tuổi), Trưởng thôn Kho Vàng, rất sốt ruột vì xung quanh thôn làng có rất nhiều quả đồi đang "no nước", có thể bị sạt lở, đổ sập xuống nhà dân bất cứ lúc nào. Do không thể liên lạc được với chính quyền xã, anh Chứ đã đưa ra quyết định "thần tốc", di tản 115 người dân của 17 hộ trong thôn lên núi lánh nạn, thoát được vụ sạt lở sau đó. Mới đây Sở Nội vụ Lào Cai đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh này xem xét tặng thư khen và trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho anh Chứ.