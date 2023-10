Vòng 1 V-League 2023-2024: Chiến thắng cho CAHN, Viettel và Nam Định? TP HCM vs Khánh Hòa: những 'người cùng khổ' gặp nhau, Nam Định vs Quảng Nam

Khánh Hòa: Hoài Anh, Công Thành, Sesay, Trọng Hiếu, Duy Dương, Thành Nhân, Duy Thanh, Đình Mạnh, Hữu Khôi, Leazard, Guirassy.

-19h15 ngày 22/10: Công An Hà Nội vs Bình Định

Ngay trong lần đầu tiên trở lại với sân chơi V.League sau nhiều năm, đội bóng lực lượng vũ trang đã vượt qua hàng loạt những ứng viên sừng sỏ như Hà Nội FC, Viettel, Thanh Hóa… để giành chức vô địch.

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, cùng sự hậu thuẫn của nhiều phía, Công An Hà Nội trở thành điểm đến yêu thích của hàng loạt những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Sau Quang Hải, Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Filip Nguyễn…, Công An Hà Nội tiếp tục đầu tư với việc chiêu mộ Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Geovane… trước thềm mùa giải 2023/24. Với việc nâng chất lượng “dream team”, Công An Hà Nội không giấu tham vọng sẽ bảo vệ ngôi vương

Ở chiều ngược lại, Bình Định đã có mùa giải không thực sự như mong đợi khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 7. Sau khi V.League 2023 hạ màn, đội bóng đất Võ đã có một cuộc “cách mạng” trên băng ghế huấn luyện. HLV Nguyễn Đức Thắng chia tay đội bóng đất Võ sau 5 năm gắn bó.

Người được lựa chọn tiếp quản ghế nóng của nhà cầm quân Hà Nội là trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy. Ngoại trừ sự ra đi của chân sút số 1 Rafaelson, Bình Định về cơ bản vẫn giữ nguyên bộ khung cũ. Đội bóng đất Võ có sự tăng cường thêm một vài tân binh khá tốt như Vũ Minh Tuấn, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Văn Đức, Ngô Hồng Phước… Hai ngoại binh mới là Alan Sebastiao và Artur De Melo.

Công An Hà Nội, với vị thế của nhà ĐKVĐ, được chơi trên sân nhà nên được đánh giá cao hơn Bình Định ở cuộc đối đấu này. Bên cạnh đó, cũng trong trận khai màn ở mùa giải năm ngoái, CAHN cũng từng tạo ra cú sốc với chiến thắng đậm 5-0 trước Bình Định.

Đội hình dự kiến: