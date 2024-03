Vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023-2024: Tâm điểm Thể Công Viettel - Công an Hà Nội

1 trong 2 trận hấp dẫn bậc nhất của vòng này về chất lượng chuyên môn là màn so tài giữa Bình Định và Nam Định trên sân Quy Nhơn. Cả 2 cùng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở đấu trường cao nhất quốc gia và cùng đang góp mặt trong top 5 đội dẫn đầu tạm thời của Night Wolf V.League nên hứa hẹn sẽ mang lại trận cầu hấp dẫn.

PVF - CAND và Đồng Nai là trận đấu duy nhất mà 2 đội hạng Nhất so tài ở vòng này. Chủ nhà PVF - CAND được đánh giá cao hơn khi họ đang xếp thứ 2 tại giải Hạng nhất quốc gia cúp Bia Sao Vàng. Trong khi đó, đội khách đang xếp hạng 4 từ dưới lên.

Cặp đấu cũng rất được chờ đợi mà màn so tài giữa Thể Công Viettel và Công An Hà Nội. Chỉ ít ngày trước, Thể Công Viettel đã thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch ở vòng 13 Night Wolf V.League. Vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi màn so tài kịch tính khi thầy trò huấn luyện viên Kiatisak chắc chắn đang rất quyết tâm đòi lại "món nợ" vừa qua.

Hai trận đấu còn lại là màn so tài giữa đội bóng hạng Nhất Long An gặp Bình Dương, Sông Lam Nghệ An gặp Đà Nẵng.

Các trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023-2024 sẽ được truyền hình trực tiếp tại FPT Play.