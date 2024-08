Volvo XC90 an toàn thế nào mà cứu được tài xế trong vụ tai nạn cầu Phú Mỹ?

Volvo nổi danh nhất trên thị trường với khả năng an toàn của các mẫu xe của mình. Trong dải sản phẩm của hãng, Volvo XC90 nghiễm nhiên là cái tên có độ an toàn cao nhất nhờ kích thước của mình. Tuy nhiên, không thể vì thế mà đánh giá thấp cấu trúc an toàn của xe Volvo.

Hạng mục điểm chấm cho Volvo XC90 thế hệ hiện tại của NHTSA tại Bắc Mỹ và Euro NCAP tại châu Âu. Ảnh: Wikipedia

Theo đánh giá của 2 đơn vị thử nghiệm va chạm danh tiếng là NHTSA (Bắc Mỹ) và Euro NCAP (châu Âu), toàn bộ các bài thử va chạm của Volvo XC90 đều đạt 5 sao tối đa. Kết cấu xe có tới 40% là làm từ thép boron là loại thép vững chắc nhất đang được sử dụng bởi ô tô hiện đại.