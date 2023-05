Vodafone sa thải kỷ lục 11.000 nhân sự

Nick Read – người tiền nhiệm Della Valle – đã từ chức vào tháng 12/2022, kết thúc nhiệm kỳ bốn năm sau khi giá cổ phiếu Vodafone giảm sâu.

Vodafone báo cáo doanh thu 45,7 tỷ EUR (49,7 tỷ USD) trong năm tài khóa kết thúc ngày 31/3/2023, gần như không đổi so với năm trước đó. Tuy nhiên, công ty phát hành hướng dẫn doanh thu trong năm tiếp theo khá ảm đạm, trong đó dòng tiền tự do sẽ giảm xuống 3,3 tỷ EUR so với 4,8 tỷ EUR của một năm trước. Dòng tiền tự do đo lường số tiền mặt còn lại của một công ty sau khi thanh toán chi phí vận hành và các chi phí khác.

Du Lam (Theo CNBC)