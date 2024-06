Vợ Tuấn Hưng đáp trả gắt khi Binz - Soobin Hoàng Sơn bị mỉa mai là 'nịnh thần'

Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby đã về chung một nhà được 10 năm. Cặp đôi thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc, cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Mới đây, bà xã nam ca sĩ chia sẻ đoạn video con trai xuất hiện thân thiết bên cạnh Soobin Hoàng Sơn và rapper Binz.

Trong clip, nhóc tỳ Su Hào thể hiện ca khúc Gấp đôi yêu thương trong sự hướng dẫn của Soobin Hoàng Sơn và đệm đàn từ Binz. Cả hai sao nam này liên tục có những lời nhằm khích lệ cổ vũ và động viên nhóc tỳ trong quá trình hát.

Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận có một netizen cho rằng Soobin Hoàng Sơn và Binz nịnh nọt con trai của Tuấn Hưng. Trước nhận xét này, Hương Baby đã ngay lập tức tỏ rõ thái độ gay gắt: "Ủa sao phải nịnh. Thấy trẻ con không thấy đáng yêu à". Ở một bình luận khác, nữ doanh nhân cũng thẳng thắn nêu rõ quan điểm khi netizen nhận xét ngoại hình của con trai: "Giống bố hay mẹ cũng đều tốt hết mà. Xấu đẹp sao cũng được, miễn không xấu nết là được nè".