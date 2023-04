Vợ tài tử 'Sở Kiều Truyện' nhận của hồi môn hàng nghìn tỷ đồng

Đậu Kiêu, sinh năm 1988, là gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chuyện Tình Cây Táo Gai, Quan Hệ Nguy Hiểm, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Sở Kiều Truyện... Ngoài đóng phim, anh còn tham gia kinh doanh.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên chính thức công khai mối quan hệ từ năm 2019, nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được xem là một trong những sự kiện thu hút nhất làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2023.



Nụ hôn ngọt ngào của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên trong hôn lễ như mơ (Ảnh: Sina).



Không gian tiệc cưới như cổ tích được chính chú rể Đậu Kiêu chỉ đạo thực hiện để mang lại cho cô dâu Hà Siêu Liên (Ảnh: Sina).

Được biết, do yêu cầu an ninh của cô dâu và chú rể, truyền thông không thể tiếp cận khách sạn Six Senses Uluwatu - nơi diễn ra đám cưới tại Bali, Indonesia để tác nghiệp. Mọi hình ảnh trong hôn lễ trọng đại này đều được cô dâu và chú rể chủ động chia sẻ.