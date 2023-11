Vợ tá hỏa phát hiện chồng bị đâm

Theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc, trưa 4/9, Công an xã Tân Pheo nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện 2 thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phổn, xã Tân Minh.

Công an cũng bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong đối với chị L. là do tác động của ngoại lực lên vùng đỉnh đầu, làm nứt vỡ hộp sọ. Còn anh K. qua đời nghi do ngộ độc lá ngón.

Sau khi khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo phong tục.

THỐNG NHẤT