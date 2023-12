Võ sĩ U60 bị đấm tối tăm mặt mũi khiến trọng tài lo sợ, dừng ngay trận đấu

Your browser does not support the video tag.

Võ sĩ 58 tuổi bị đánh tơi tả trên sàn đấu.

Ngày 6/12, Scot England (58 tuổi) trở thành võ sĩ hạng bán trung lớn tuổi nhất thế giới lên võ đài. Ông tham gia vào trận đấu với Jashawn Hunter, đối thủ mới 23 tuổi ở sự kiện “Country Box” diễn ra tại Nashville, Mỹ.

Chỉ vài giây sau khi trận đấu bắt đầu, Hunter đã lao vào và tung loạt đấm khiến đối thủ có tuổi đời gấp gần 3 lần mình ngã ra sàn.