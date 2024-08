Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 diễn ra tại TP Phan Thiết, Bình Thuận. Sau 30' diễn ra, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2024 đã phải tạm dừng vì trời đổ mưa lớn bất ngờ. Sự cố này gây ảnh hưởng đến lịch trình và trải nghiệm của khán giả.

Nhiều khán giả, khách mời rời khỏi vị trí ghế ngồi. MC thông báo đêm chung kết tạm dừng, ban tổ chức và các thí sinh phải chờ đợi để tiếp tục chương trình khi thời tiết cho phép. Sau hơn 15 phút bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, cuộc thi tiếp tục trở lại.

Ban giám khảo đêm chung kết gồm: hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng Ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Miss Grand International 2021), Đoàn Thiên Ân (Miss Grand Vietnam 2022), siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Quốc Trường và nhà thiết kế Đỗ Long.

Lê Hoàng Phương nhảy đồng diễn mở màn đêm chung kết

Mở đầu đêm thi là màn đồng diễn của top 36 trong trang phục màu xanh cùng đương kim Miss Grand Vietnam Lê Hoàng Phương, kết hợp phần thi hô tên. Một số thí sinh sáng tạo kết hợp đưa tục ngữ hoặc một câu hát vào phần hô tên để thể hiện văn hóa vùng miền quê hương của họ.

Thí sinh Nguyễn Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Lệ Nam, Vũ Thị Thu Hiền… gây chú ý khi thể hiện giọng hát. Kết hợp hát opera, thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương giành giải thưởng Best introduction (Hô tên ấn tượng nhất) do các giám khảo lựa chọn.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương giành giải thưởng Best introduction (Hô tên ấn tượng nhất).

Top 36 trở lại sân khấu trong trang phục áo tắm 2 mảnh tông nâu. Các người đẹp tự tin khoe hình thể nóng bỏng, kết hợp vũ đạo, các động tác xoay, múa tay, nhún chân để tạo điểm nhấn.

Giải thưởng Best in swimsuit - Trình diễn áo tắm đẹp nhất lần lượt do Ban giám khảo và khán giả bình chọn thuộc về thí sinh Trần Hồng Ngọc và Nguyễn Thị Hương Lan. Đây cũng là hai thí sinh đầu tiên có mặt trong top 20.

Hồng Ngọc và Hương Lan đạt giải Trình diễn áo tắm đẹp nhất.

Top 20 gồm các thí sinh: Nguyễn Thị Yến Nhi - Phú Yên, Phạm Liên Anh - Hà Nội, Trần Thị Thuỳ Trâm - Quảng Nam, Lâm Thị Bích Tuyền - An Giang, Phạm Hoàng Kim Dung - Đồng Nai, Nguyễn Đặng Huyền Trang - Ninh Bình, Nguyễn Vĩnh Hà Phương - TPHCM, Đặng Trần Thủy Tiên - Hải Phòng, Kim Tú Bình - Hà Nội, Dương Thị Phương Anh - Thái Nguyên, Vũ Thị Thu Hiền - Hà Nội, Nguyễn Thị Lệ Nam - Tiền Giang, Lê Phan Hạnh Nguyên - Đồng Tháp, Khuất Nguyễn Bảo Châu - Hà Nội, Phạm Thị Ánh Vương - Bình Thuận, Võ Lê Quế Anh - Quảng Nam, Bùi Lý Thiên Hương - An Giang, Nguyễn Thị Thu Cúc - Trà Vinh, Trần Hồng Ngọc - Long An, Nguyễn Thị Hương Lan - TPHCM.