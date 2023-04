Vợ Justin Bieber trải lòng về khoảng thời gian khó khăn

"Những tổn thương đó nên được nói ra, hãy cố gắng vì những người chúng ta yêu thương, hãy tiếp tục xuất hiện vì nhau ngay cả khi đang khó khăn. Chúng ta sẽ tốt hơn khi ở cùng nhau.", Hailey chia sẻ trong bài đăng thứ hai.

Từ sau cáo buộc cùng với Kylie Jenner chế giễu Selena Gomez vào tháng 2, vợ của giọng ca "As long as you love me" liên tục nhận phải những chỉ trích trên khắp nền tảng xã hội, làn sóng tẩy chay từ người hâm mộ, thậm chí là những lời đe dọa giết người. Lượt theo dõi của cô nàng trên Instagram cũng giảm sút nhanh chóng kể từ khi cuộc chiến nổ ra.