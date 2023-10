Vợ góa của 'ông trùm Playboy' xuống phố với tay vợt kém 14 tuổi

Hiện tại, Crystal thường xuyên đi công tác, cô đã đi tới gần 40 quốc gia trên thế giới kể từ khi ông Hugh qua đời. Crystal chia sẻ: "Công việc khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một con người có giá trị. Trước đây, khi còn ở bên ông Hugh, tôi chỉ biết đến một nhiệm vụ là làm sao để ông ấy trông thật ấn tượng khi xuất hiện trước người khác".

Đến thăm nơi ở của vợ góa "ông trùm Playboy" (Video: Us Weekly).

Dù trải nghiệm của Crystal khi ở bên ông Hugh không có nhiều điều vui vẻ, tích cực, nhưng cô khẳng định rằng khi ông qua đời, cô vẫn bị suy sụp trong một thời gian ngắn. Crystal ở trong nhà nửa tháng mới có đủ can đảm để bước ra bên ngoài và bắt đầu cuộc sống mới như một người độc thân, sau khi người chồng đầu tiên của cô qua đời.

Nhớ lại sự suy sụp của mình khi ông Hugh Hefner qua đời, Crystal nói: "Ông Hugh đã 81 tuổi khi tôi gặp ông ấy lần đầu. Trong mắt tôi, ông ấy đã luôn là một người rất lớn tuổi, đến mức tôi có cảm giác như ông ấy... bất tử. Thế rồi ông ấy qua đời. Tôi cảm thấy ngơ ngác trước cuộc sống từ giờ sẽ chỉ còn một mình mình, tôi bỗng trở thành người độc thân, được tự do hoạch định đời mình".

Theo Dân Trí