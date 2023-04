Vợ Đăng Khôi bất ngờ tiết lộ 2 con trai từng bị bạo lực học đường

Mới đây, Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi lần đầu tiết lộ chuyện 2 con trai của vợ chồng cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Thủy Anh viết: "Ken và Đăng Anh đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Khi nói 'nạn nhân', Thủy Anh thực sự coi đây là vấn đề nghiêm trọng: Con bị đánh, bị bạn xúi đâm kéo vào người, bị nói xấu, bị cô lập, bị tẩy chay.

Ken bị bắt nạt năm lớp 1, lớp 3, còn Đăng Anh thì vụ việc xảy ra ngay trong năm học này, ngay tại lớp của anh Ken. Mình thấy có rất nhiều lý do khiến con bạn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Học giỏi cũng bị bạo lực học đường, học kém cũng bị, nhà nghèo cũng bị, nhà có điều kiện hơn cũng bị, xấu xí cũng bị, xinh đẹp cũng có thể là lý do. Và với tụi nhỏ nhà mình thì một phần lý do vì con là con của người nổi tiếng.



Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh có 2 cậu con trai.

Lần vừa rồi khi đến trường đón con, mình chứng kiến cảnh Đăng Anh bị 3 bạn lớp anh Ken quây, 1 bạn chuẩn bị đập cánh cửa lớp vào bàn tay Đăng Anh đang để sát cửa. Những bạn xung quanh liền mách 'Cô ơi em của Đăng Khang bị đánh hội đồng!', 'Cô ơi bạn kia xúi bạn khác cầm kéo đâm em!'.