Vợ chồng Justin Bieber ẵm thú cưng đi dạo phố sau khi bị 'tấn công'

Hailey Baldwin gây chú ý khi đang bế thú cưng đi chơi ở New York hôm 13/5.



Cựu người mẫu Mỹ cắt tóc trẻ trung, diện đồ kín đáo nhưng không kém phần sang chảnh khi ra phố.



Justin Bieber cũng sánh đôi cùng vợ. Anh cũng ẵm theo chú cún cưng của mình.



Tuy nhiên, nam ca sĩ lại mặc đồ khá xuề xòa, thậm chí còn đội mũ, cúi gằm mặt nhằm tránh ống kính của cánh săn tin.



Đây là lần hiếm hoi Justin Bieber và Hailey Baldwin xuất hiện cùng nhau sau ồn ào cựu người mẫu bị "tấn công" vì bị cho là mỉa mai Selena Gomez.



Cuối tháng 2, khoảnh khắc Hailey Baldwin giễu cợt Taylor Swift trong chương trình "Drop the Mic" cách nay nhiều năm bỗng dưng bị đào lại, đăng lên TikTok. Bất ngờ hơn, Selena đã lên tiếng phản pháo Hailey và bênh vực bạn mình. Cô trực tiếp bình luận dưới bài đăng: "Xin lỗi nhé, bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người giỏi nhất cuộc chơi này". Thế là, cộng đồng fan Selena có thêm lý do để tràn vào tài khoản của Hailey để chửi bới. Chỉ vài ngày trước đó, người mẫu 27 tuổi khiến người hâm mộ hậm hực vì được cho là hùa với Kylie Jenner giễu cợt Selena.



Sau ồn ào đó, Kendall Jenner cho biết, bản thân đã trải qua những khoảnh khắc buồn và khó khăn nhất trong cuộc đời trưởng thành của mình. Nữ người mẫu chia sẻ rằng cô cảm thấy mong manh trước 49,5 triệu người theo dõi trên Instagram của mình.



"Tôi đang gặp khó khăn nhưng thành thật mà nói, kể từ khi bắt đầu năm 2023, tôi đã gặp một số khoảnh khắc buồn nhất, khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời trưởng thành của mình và ít nhất phải nói rằng tâm trí và cảm xúc của tôi rất mong manh" - Bà xã Justin Bieber chia sẻ. Cựu người mẫu 9X cũng cho biết rất nhiều người cũng cảm thấy như cô. Chính vì thế, cô cho rằng mọi người sẽ không còn cô đơn một mình.