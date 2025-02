Vợ chồng diễn viên Gene Hackman 2 lần nhận Oscar qua đời tại nhà riêng

Vai chính trong I Never Sang For My Father cũng đã giúp nam tài tử được đề cử giải Oscar lần thứ hai.

Hackman trong vai diễn đầu tiên giành giải Oscar, vai Jimmy 'Popeye' Doyle trong bộ phim The French Connection năm 1971. Ảnh: Allstar

Năm 1971, Gene Hackman đóng vai chính trong bộ phim kinh dị hành động The French Connection của William Friedkin và trở thành diễn viên hạng A.

Và nhờ thành công về mặt doanh thu phòng vé của bộ phim Gene Hackman đã giành giải Oscar đầu tiên cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Jimmy "Popeye" Doyle.

"Làm phim luôn mạo hiểm cả về mặt thể chất lẫn cảm xúc nhưng tôi chọn coi bộ phim đó là khoảnh khắc trong sự nghiệp thăng trầm với những thành công và thất bại"- Gene Hackman trả lời trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

Gene Hackman đã thành công hơn nữa vào những năm 70 với các vai diễn trong The Poseidon Adventure và A Bridge Too Far.

Đến năm 1992, ông tiếp tục giành tượng vàng Oscar thứ hai với vai diễn Little Bill Daggett trong bộ phim cao bồi Unforgiven của Clint Eastwood.