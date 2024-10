VN-Index lại vuột mốc 1.300 điểm

Trong phiên giao dịch đầu tháng 10-2024, VN-Index thêm một lần nữa chạm mốc 1.300 điểm nhưng sau đó áp lực bán dâng cao khiến mất đà tăng, kéo VN-Index chốt phiên về lại 1.292 điểm. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 1-10 chốt phiên sáng, VN-Index vượt 1.300 điểm một cách nhẹ nhàng, dừng ở mức 1.301,23 điểm. Tuy nhiên, đến cuối phiên chiều, thị trường đã quay đầu giảm do lực chốt lời mạnh từ nhà đầu tư khiến VN-Index một lần nữa “lỗi hẹn” khi để vuột mốc kháng cự mạnh 1.300 điểm. Mặc dù vậy, điểm tích cực là sắc xanh cũng bao phủ thị trường. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán dù “hạ nhiệt” so với thời điểm hưng phấn nhất trong phiên nhưng vẫn tăng tích cực: ORS tăng trần, BSI tăng 4,63%, SHS tăng 3,85%, VIX tăng 2,92%, AGR tăng 1,81%, VDS tăng 1,79%, VND tăng 1,31%... Nhóm bất động sản sau khi giảm mạnh hôm trước đã quay đầu tăng trở lại: VHM tăng 1,52%, KDH tăng 1,03%, VRE tăng 1,57%, NVL tăng 1,36%, NTL tăng 1,12%; TCH, CEO, HDG, NLG, VIC, BCM tăng gần 1%. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời nên nghiêng về sắc đỏ: VPB giảm 1%, CTG giảm 1,22%; NAB, TPB, MBB, HDB, LPB, MSB giảm gần 1%. Ngoài ra, một số cổ phiếu lớn cũng tăng mạnh: HPG tăng 1,52%, FPT tăng 1,04%, MSN tăng 1,19%... Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index còn tăng 4,26 điểm (0,33%) lên 1.292,2 điểm với 270 mã tăng, 125 mã giảm và 76 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,14 điểm (0,49%) lên 236,05 điểm với 97 mã tăng, 72 mã giảm và 59 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 21.700 tỷ đồng, tăng 5.400 tỷ đồng so với phiên trước. Thêm điểm tích cực là khối ngoại đã mua ròng trở lại gần 690 tỷ đồng trên sàn HOSE. TOP 3 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là TCB gần 360 tỷ đồng, FPT gần 329 tỷ đồng và VHM gần 174 tỷ đồng. NHUNG NGUYỄN