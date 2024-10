VN-Index giảm điểm, cổ phiếu Eximbank và Quốc Cường Gia Lai có diễn biến lạ

Trong số 27 cổ phiếu ngân hàng giao dịch trện sàn HOSE có đến 21 mã chìm trong sắc đỏ, riêng cổ phiếu EIB của Eximbank lại tăng kịch trần 6,94%. Phiên giao dịch ngày 21-10, thị trường chứng khoán tiếp tục gây thất vọng khi đóng cửa trong sắc đỏ, VN-Index dừng ở mức 1.279,77 điểm, giảm 5,69 điểm so với phiên trước; HNX Index cũng giảm 1,78 điểm xuống còn 227,43 điểm; Upcom giảm nhẹ 0,56 điểm còn 92,14 điểm.

Thanh khoản trên sàn HoSE duy trì ở mức thấp, khi giá trị giao dịch chỉ hơn 14.700 tỉ đồng. Chỉ riêng sàn HoSE đã có gần 300 mạ đóng cửa trong sắc đỏ. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng tác động tiêu cực tới thị trường với một loạt mã giảm giá so với phiên trước như CTG, BID, VCB, TCB… Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp với hơn 267 tỉ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các mã STB, SSI, FPT… VN-Index giảm điểm ngay phiên đầu Riêng mã cổ phiếu EIB của Eximbank tăng kịch trần bất chấp nhiều cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ. Theo đó, mở cửa gia dịch này 21-10, cổ phiếu Eximbank có giá 19.450 đồng và đã bị bán mạnh giảm còn 19.350 đồng/cổ phiếu lúc 10 giờ 20 phút. Ngay sau đó, sức mua cổ phiếu Eximbank tăng mạnh. Bên mua liên tục vét sạch số cổ phiều do bên bán đưa ra. Đền cuối phiên giao dịch, cổ phiếu Eximbank tăng giá kịch trần 6,9% lên 20.800 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch tăng đột biến 34,7 triệu đơn vị, với tổng giá trị 706 tỉ đồng. Riêng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu Eximbank đạt hơn 9,6 triệu đơn vị. Tính cả phiên, cổ phiếu ngân hàng này có tổng cộng hơn 44,3 triệu đơn vị giao dịch thành công. Cổ phiếu Eximbank đóng cửa trong sắc tím bất chấp thị trường chứng khoán giảm điểm Theo giới phân tích, tâm điểm của thị trường chứng khoán trong các phiên gần đây là Eximbank chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định dời trụ sở chính ở TP HCM đến một thành phố lớn khác. Từ đó, cổ phiếu của ngân hàng này biến động mạnh. Đặc biệt, một số nhà đầu tư đã có đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc một số lãnh đạo cấp cao Eximbank có dấu hiệu thao túng hoạt động của ngân hàng này, trong đó có việc thay đổi đị điểm đặt trụ sở chính (?!). Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Eximbank cho biết tuy ngân hàng chưa công bố địa chỉ nhưng Hội đồng quản trị đã dự kiến trình đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 28-11, thông qua việc dời trụ sở chính của ngân hàng ở TP HCM đến một tòa nhà ở Hà Nội, thuộc quyền sử dụng của một cổ đông lớn - một doanh nghiệp chuyên sản xuất - kinh doanh kim loại. "Theo quy định của điều lệ hoạt động của ngân hàng, phải phải có 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông bỏ phiếu đồng ý, việc di dời trụ sở chính mới được đại hội cổ đông thông qua" - lãnh Eximbank thông tin thêm. Hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ vào cuối phiên 21-10 Trở lại với thị trường chung, ngoài nhóm ngân hàng, các nhóm cổ phiếu chứng khoán, thép, sản xuất... bị sắc đỏ gần như phủ kín. Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng giá từ đầu ngày nhưng lại suy yếu và phân hóa mạnh vào cuối phiên. Theo đó, ngoài các cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VIC, VRE) khởi sắc, mã QCG của nhà Quốc Cường Gia Lai tăng trần, còn lại đa số chìm trong sắc đỏ.