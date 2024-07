Virus sống sót sau 15.000 năm tuổi dưới sông băng Tây Tạng

Virus không có gene chung phổ biến, vì vậy việc đặt tên cho virus mới bao gồm nhiều bước. Để so sánh virus chưa nhận dạng với virus đã biết, các nhà khoa học cần so sánh những bộ gene khác nhau. Bộ gene từ virus đã biết được phân loại trong cơ sở dữ liệu khoa học. So sánh dựa trên cơ sở dữ liệu cho thấy 4 trong số những virus ở lõi băng lấy từ chỏm băng Guliya đã được nhận dạng trước đây và đến từ họ virus thường lây nhiễm sang vi khuẩn. Nhóm nghiên cứu nhận thấy virus trong băng có mật độ thấp hơn so với ở trong đất hoặc đại dương.

Phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy những virus nhiều khả năng có nguồn gốc từ đất hoặc cây trồng, không phải động vật hoặc con người, dựa theo cả môi trường và cơ sở dữ liệu về virus đã biết.

Cập nhật: 22/07/2021 Theo VnExpress